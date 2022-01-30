طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية يشتكون صعوبة الجبر والهندسة الفراغية

اشتكى معظم طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية شعبة عملي رياضة، من صعوبة امتحان الجبر والهندسة الفراغية.



وقالت إسراء محمد، من أمام لجنة مدرسة الأنفوشي، إن الامتحان صعب وبه تركات وأكثر من 6 أسئلة غير معروفة.



ووافقتها الرأي سالي محمود، مضيفة: "الامتحان صعب وطويل وفي حاجة إلى وقت أكبر للحل لأن الأسئلة غير مباشرة وتحتاج تفكير".



فيما أكدت نادية فتحي، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن عدد المتقدمين للامتحان بمحافظة الإسكندرية، بلغ 49683 طالبًا.



وأشارت وكيل المديرية، إلى أنه تم التشديد على مشرفي اللجان بضرورة دخول الطلاب للجان دون أية أجهزة إلكترونية أو هواتف محمولة أو سماعات، وتأكيد الملاحظين على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه يوميًا وعدم الخروج به من اللجنة، واستخدام العصا الإلكترونية أثناء دخول الطلاب، وداخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات والتركيز على الديسك، وذلك للمحافظة على انضباط وحسن سير العملية الامتحانية.