 خبير حقوقي أممي يدعو إلى الإفراج عن ناشط أفغاني في مجال التعليم - بوابة الشروق
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خبير حقوقي أممي يدعو إلى الإفراج عن ناشط أفغاني في مجال التعليم

إسلام آباد (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 19 يوليه 2023 - 2:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 يوليه 2023 - 2:30 م
دعا خبير حقوقي أممي مرة أخرى سلطات طالبان إلى إطلاق سراح ناشط أفغاني في مجال التعليم، شن حملة لإعادة فتح مدارس الفتيات.

وقال ريتشارد بينيت، مقرر الأمم المتحدة الخاص، حول وضع حقوق الإنسان في أفغانستان، في تغريدة له، على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، مساء أمس الثلاثاء "استمرار الاعتقال لمدة 114 يوما على الأقل، بدون توجيه اتهامات لمطيع الله ويسا،أمر تعسفي وغير مبرر".

وكانت طالبان قد اعتقلت ويسا بسبب ما يزعم عن تورطه في أنشطة مشبوهة. وكان الناشط يشن حملة لإعادة فتح مدارس الفتيات، لاسيما في مناطق النائية من البلاد.

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