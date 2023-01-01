استمرار انقطاع الكهرباء عن 6000 منزل في النمسا بسبب عاصفة قوية

استمر انقطاع الكهرباء اليوم الأربعاء، عن 6000 منزل في منطقة تيرول بالنمسا، بعد هبوب عاصفة قوية بسبب وجود المنطقة بين كتلتين هوائيتين مختلفتين في اليوم السابق، بحسب ما قالته شركة "تينيتس" المشغلة لشبكة الكهرباء.

وانقطعت الكهرباء عن 18 ألف منزل خلال الفترة الاسوأ من انقطاع التيار الكهربائي، ولكن بحلول اليوم الأربعاء، ظل هناك نحو 5700 منزل متضرر.

وكانت العاصفة قد بلغت ذروتها في المنطقة عندما تجاوزت سرعتها 160 كيلومترا في الساعة، أمس الثلاثاء. وكان قد تعين إغلاق الطرق وخطوط السكك الحديدية بسبب تساقط الأشجار.

وقالت هيئة السكك الحديدية الفيدرالية النمساوية إن خط السكك الحديدية الذي يمر فوق ممر برينر والمؤدي إلى إيطاليا، تأثر أيضا في بعض الأحيان، ولكن تم فتح مسار واحد على الأقل مجددا صباح اليوم.

وكان الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلين، يرغب في السفر بالقطار لحضور افتتاح مهرجان بريجنز، وهو مهرجان أوبرا سنوي يقام عند البحيرة، ولكن اضطر إلى استخدام سيارة بسبب ظروف الطقس.

وشكر رئيس الدولة جميع من قدموا المساعدة في مقطع فيديو.