الفايننشال تايمز: على الناتو دعم أوكرانيا بخريطة طريق أوضح لعضويته

نطالع في جولتنا على الصحف البريطانية مواضيع عدة أبرزها متعلق بالموجة الحارة المستمرة في العالم وبإضراب الكتّاب في هوليوود.

لكن البداية مع مقال في الفايننشال تايمز لمارك سدويل حول قمة حلف شمال الأطلسي الأخيرة وآثارها على القضية الأوكرانية.

واستهل الكاتب مقاله بالإشارة إلى أنه "من المفارقات أن غزو روسيا لأوكرانيا قد عزز حلف شمال الأطلسي"، حيث "أعاد الحلفاء الالتزام باستثمار ما لا يقل عن 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في قدرات الدفاع".

وقال إن انضمام فنلندا والسويد، وهما قوتان عسكريتان مهمتان (وعضوان في الاتحاد الأوروبي)، إلى الحلف "من شأنه أن يعزز المحور الشمالي لحلف شمال الأطلسي، وسوف يفعل التقارب - الذي لا يزال هشا - مع الرئيس التركي أردوغان الشيء نفسه بالنسبة لجناحه الجنوبي".

ورأى الكاتب أن التحالف الغربي "وفي القلب منه حلف شمال الأطلسي يجب أن يكون مستعدا لأي شيء".

وأضاف "يجب على أعضاء الحلف الاستثمار في صناعاتهم الدفاعية بحيث يمكن زيادة إنتاج المعدات والذخائر عند حدوث أزمة، وضمان استثمار الإنفاق الدفاعي المتزايد في القدرات الحقيقية، وليس برامج الهيبة أو الحنين إلى الماضي".

واعتبر سدويل أن "عقيدة الناتو النووية تحتاج أيضا إلى تحديث"، حيث "يجب أن نشير إلى روسيا بأن أي استخدام للأسلحة النووية في أي مكان، وليس فقط في أراضي الناتو، يمكن أن يقابل بالقوة. إن الردع النووي أمر مرعب، ولكن الأمر الأكثر رعبا هو استبداد معزول يائس يسيء الحكم على عزمنا ويضغط على الزر".

ورأى الكاتب في الفايننشال تايمز طالما أن "قسما كبيرا من العالم يعيد اكتشاف جاذبية عدم الانحياز، يجب أن نعيد الاستثمار في علاقاتنا مع دول مثل البرازيل والهند وجنوب أفريقيا والخليج".

لكنه اعتبر أن القمة التي عقدها الناتو الأسبوع الماضي "لم تحقق نجاحاً في مسألة أوكرانيا".

وأوضح أنه "بالنظر إلى تعهدات مجموعة السبع بالدعم، فإن الدبلوماسيين سيجادلون بالفعل بأن الإدارة الأفضل للتوقعات الأوكرانية في مواجهة الحذر الأمريكي والألماني بشأن خريطة الطريق لعضوية الناتو كان من شأنه أن يمكّن القمة من أن ينظر إليها على أنها خطوة إلى الأمام بدلا من نكسة".

واعتبر الكاتب أنه "لا ينبغي لحلف شمال الأطلنطي أن يتراخى بعد قمة فيلنيوس. وبدلا من ذلك، يتعين على ينس ستولتنبرغ، في عامه الأخير كأمين عام، أن يضمن ثلاثة التزامات لأوكرانيا: المزيد من الأسلحة الآن لدعم الهجوم المضاد هذا العام؛ دعم طويل الأجل لتطوير القدرات المتقدمة لصد وبالتالي ردع العدوان الروسي في المستقبل؛ وهذا يضمن خارطة طريق لعضوية الناتو".

بإمكاننا إنقاذ الكوكب لأطفالنا

ننتقل إلى صحيفة الغارديان التي نشرت مقالا لغايا فنس حول موجة الحر والفيضانات الحالية في العالم وسؤال عما إذا كان "بإمكاننا إنقاذ الكوكب لأطفالنا".

وقالت الكاتبة إنه بفعل المستجدات المناخية الأخيرة يمكننا القول إن "الوضع الاعتيادي قد انتهى، هذا هو عالمنا الجديد".

برأي غنس إن حقبة الهولوسين "انتهت"، وهي حقبة بدأت قبل حوالى 12 ألف عام في نهاية العصر الجليدي الأخير.

وأوضحت "هذه هي الحقبة الجيولوجية التي كنا نعيش فيها منذ 11700 عام - الفترة الزمنية التي اخترع فيها البشر الزراعة، وبنوا المدن، واخترعوا الكتابة، وأصبحوا حديثين، بشكل أساسي. حدث كل التاريخ في هذه الحقبة، التي تميزت بمناخها المتجانس الذي يمكن التنبؤ به نسبيا، حيث تراجعت الصفائح الجليدية من أوروبا وأمريكا الشمالية، وكانت مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي مرتفعة بما يكفي لتمكين ازدهار الحبوب، مثل الأرز والقمح".

وقالت "لقد تركنا الآن ظروف الهولوسين هذه للأنثروبوسين (حقبة التأثير البشري) المجهول، وهو عصر أحدثته الأنشطة البشرية ويتميز بفوضى المناخ العالمي والتدهور البيئي".

واعتبرت الكاتبة أننا "نعيش حقا في أوقات استثنائية".

وأوضحت "تمتد معظم الحلقات الجيولوجية لملايين السنين، ما يجعل الهولوسين وميضا نسبيا في نهاية العصر الجليدي البالغ 2.5 متر. أما إلى متى سيستمر الأنثروبوسين ... حسنا، هذا يعتمد على المدة التي يستمر فيها البشر (وما إذا كان ما يخلفنا له أي اهتمام بعلم الأحياء القديمة)".

وقالت إن فترة هيمنة الإنسان "ستظهر أيضا في السجل الأحفوري في المستقبل. الطابع موجود على كل شيء من تراكم البلاستيك والخرسانة إلى انفجار أشكال الحياة التي تم التلاعب بها، مثل الدواجن وبذور الذرة. لقد غيرنا المناظر الطبيعية للكوكب، وتدفق المياه في الأنهار، ونسب العناصر الكيميائية في الهواء والمحيطات، وأنشأنا المدن وأعدنا تشكيل الطبيعة. اليوم، 4 في المئة فقط من الثدييات في العالم برّية. الباقي قمنا بتعديله لإطعامنا أو خدمتنا".

وأشارت إلى أن "مجموعة عمل الأنثروبوسين المخصص اختارت البلوتونيوم المعدني المشع كعلامة على الحدود الفاصلة بين الهولوسين والأنثروبوسين".

وحدث ذلك "لأن تلوث البلوتونيوم ارتفع عالميا خلال تجارب الأسلحة النووية في خمسينيات القرن العشرين حتى معاهدة حظر التجارب الدولية في عام 1963. توفر الرواسب غير المضطربة في بحيرة كروفورد المحمية سجلا جيدا بشكل خاص لذلك. يتزامن البلوتونيوم مع "التسارع الكبير"، وهو زيادة في جميع الأنشطة البشرية. وقال كولين ووترز، رئيس المجموعة، إن هذا النشاط "لم يعد يؤثر فقط على الأرض، بل إنه يتحكم فيه بالفعل".

وتساءلت غنس إذا كان "تصنيف عصر الأنثروبوسين يساعد في نقلنا من الإنكار، المرحلة الأولى من الحزن، إلى القبول؟".

وقالت "المرحلتان الأخيرتان اللتان نحتاج إلى الوصول إليهما، هما القبول وإعادة الإعمار، إذا أردنا بناء أنثروبوسين صالح للعيش".

إضراب هوليوود يثري المعارك مع رأس المال

وبالعودة إلى الفايننشال تايمز، تناولت الصحيفة البريطانية الإضراب المستمر للفنانين وكتّاب السيناريو في هوليوود.

وقالت الصحيفة إن "التأثير الاقتصادي لإضرابات هوليوود قد يصل إلى 4 مليارات دولار، بحسب تقديرات معهد ميلكن".

وتستحق هذه الإضرابات، برأي الصحيفة، اهتماما خاصا "لأنها من بين النزاعات العمالية الأولى التي تنطوي على تأثير الذكاء الاصطناعي - وكيفية تقسيم الغنائم في عصر جديد من التسليم الرقمي".

وقالت إن "هذه المفاوضات سوف تثري المعارك بين رأس المال والعمالة في الصناعات الأخرى التي أعادت التكنولوجيا تشكيلها".

وأوضحت أن "الاستوديوهات ومورديها على خلاف في العديد من القضايا. ومع ذلك، فإن أكبرها هو كيفية مشاركة إيرادات البث وكيف يمكن الذكاء الاصطناعي النماذج من تكرار أعمال الممثلين والكتاب".

وأضافت أن "نماذج الذكاء الاصطناعي أثارت احتمال إنشاء النصوص، أو على الأقل مسوداتها الأولى، من دون تدخل بشري. ويشعر النجوم والكومبارس على حد سواء بالقلق من استخدام النسخ الرقمية من أنفسهم دون استشارتهم أو دفع أموالهم".

وتشير الافتتاحية إلى أن "الممثلين يطالبون بنسبة 2 في المئة من الإيرادات الناتجة من منصات مثل نتفليكس وديزني بلاس، مع تدقيق هذه الإيرادات من قبل هيئة مستقلة. تقاوم الصناعة مشاركة البيانات حول نجاحاتها (وأخطاءها)".

وأضافت "لكنها ستحتاج بلا شك إلى مشاركة المزيد من الأجور مع الممثلين والكتاب، الذين تلقوا الضربة الأكبر من التحول إلى البث".

ولفتت إلى أن "الممثلين الذين يكسبون ملايين الدولارات لكل فيلم ليسوا الممثلين الأكثر تعاطفا مع العمال المكافحين".

وختمت بالإشارة إلى "تعليق الرئيس التنفيذي لشركة ديزني، بوب إيجر، الأسبوع الماضي، بأن مطالب الممثلين غير واقعية" ما أثار غضب المضربين، "لأنه كان قد وقع عقدا يرفع مكافأته السنوية لخمسة أضعاف".