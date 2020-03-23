مقدونيا الشمالية تسعى لتعديل دستوري بناء على طلب بلغاريا

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تعتزم حكومة مقدونيا الشمالية طرح تعديل دستوري لتلبية مطلب من جارتها بلغاريا، العضو في الاتحاد الأوروبي، كشرط مسبق لمحادثات انضمام جوهرية إلى الاتحاد الأوروبي.

ووافق مجلس وزراء مقدونيا الشمالية اليوم الثلاثاء، على اقتراح تعديل المقدمة الدستورية، والتي ستشير الآن أيضا إلى الأقلية البلغارية في مقدونيا الشمالية باعتبارها واحدة من شعوب البلاد، حسبما أفاد موقع "ليبرتاس.إم كيه" الإخباري.

وعرقلت بلغاريا بدء محادثات انضمام مقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبي من 2020 إلى 2022 بمطالب مختلفة تتعلق بحقوق المجموعات العرقية والتفسير التاريخي.

وبالكاد بدأت محادثات الانضمام قبل عام بمؤتمر حكومي دولي.

ومع ذلك، لا يمكن إجراء المزيد من المفاوضات الجوهرية إلا بعد ذكر الأقلية البلغارية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 3000 شخص في المقدمة الدستورية.

وتنص المقدمة الدستورية الحالية أن المقدونيين والألبان والصرب والأتراك والفالاشيا والغجر والبوشناق بالإضافة إلى "الآخرين" كشعوب تعيش في مقدونيا الشمالية.

ومع التعديل، تم الآن ذكر الكروات والمونتينيجريين والسلوفينيين واليهود والمصريين في المقدمة- بالإضافة إلى البلغاريين.