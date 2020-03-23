ارتفاع مستوى السيولة بالعملة المحلية يعرقل جهود تشديد السياسة النقدية بتركيا

بدأ البنك المركزي التركي شراء كميات من الليرة التركية أكثر مما يبيع منها للنظام المصرفي بعد أن أدى برنامج الإدخار بالعملة المحلية الذي استهدف تشجيع المدخرين على تحويل مدخراتهم الدولارية إلى الليرة التركية، إلى ضخ مئات مليارات الليرة في الاقتصاد وهو ما يدمر جهود تشديد السياسة النقدية لدعم العملة المحلية وكبح التضخم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء، إلى أن البنك المركزي أصبح مقترضا صافيا لليرة من خلال عمليات السوق المفتوحة لأول مرة منذ ثلاث سنوات، وهو ما يشير إلى وفرة الليرة في النظام المالي التركي.

في الوقت نفسه أدت محاولات البنك المركزي إلى تجميع أكبر كمية من العملات الأجنبية لضخ كميات من الليرة في الاقتصاد.

فيما تراجعت الفائدة على الأصول المالية المقومة بالليرة وهو ما يقلص جاذبية العملة التركية كأداة ادخار في حين انها بالفعل واحدة من اسوأ العملات أداء. وتراجع متوسط سعر الفائدة على الودائع بالليرة التي تصل مدتها إلى 3 شهور للشهر الثاني على التوالي إلى 37.8%، مقابل 42% في الأسبوع الماضي.

كما تراجع سعر الفائدة الاسترشادي لودائع الليرة لليلة الواحدة إلى 13.5% بعد أن كان أعلى من 16%، وهو ما يقل كثيرا عن سعر الفائدة الاسترشادي للبنك المركزي وهو 15%.

يذكر أن الليرة فقد اكثر من 30% من قيمتها أمام الدولار خلال العام الحالي وهو ثاني أكبر تراجع بين عملات الدول الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني.