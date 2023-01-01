أعلنت السلطات الكويتية، سجن ملحق عسكري سابق بإحدى السفارات وتغريمه بمبلغ نصف مليون دولار في قضية فساد.



وأيدت محكمة الاستئناف، حبس ملحق عسكري سابق 7 سنوات وتغريمه 536 ألف دولار مع عزله من الوظيفة بعدما استولى على أموال عامة لاستخدامها في عمليات أمنية، وفقا لوسائل إعلام محلية.



واتُخذ القرار من محكمة الاستئناف برئاسة المستشار، فهد بوصليب، حيث أدين الملحق العسكري السابق في قضية الاستيلاء على المال العام.



والمدان كان يشغل منصب رئيس المكتب العسكري في إحدى سفارات البلاد، واستولى على أكثر من 100 ألف دولار بتزوير شيكات ومستندات، واستولى وسهّل لآخرين أجانب الحصول على أكثر من 64 ألف دولار قيمة تذاكر سفر رغم عدم عملهم بالمكتب.



وخلال التحقيقات، أنكر المدان ما وُجهت إليه من لاتهامات، مؤكدا دفعه للأموال محل الاتهام لاستخدامها في عمليات أمنية.