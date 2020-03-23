ضبط مخبز تصرف فى 11 شيكارة دقيق في البحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة مجدي الخضر، حملة تموينية بقيادة سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية على المخابز والأسواق بمركز إيتاى البارود؛ للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والالتزام بالقرارات التموينية المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 18 محضر متنوعين فى مجال المخابز على النحو التالى ضبط مخبز قام بالتصرف فى كمية من الدقيق البلدى قدرها 11 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير المشروع، 8 مخابز قامو بانتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام للرغيف الواحد، ومخبزين قامو بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة، 6 محاضر لعدم نظافه أدوات العجين بالمخبز وعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف و عدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

كانت الحملة برئاسة إسلام زين الدين و برفقه الحسينى السيد مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.