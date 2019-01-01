قومي المرأة بالإسكندرية ينظم ندوة عن «تصنيع منتجات الألبان في المنزل»

نظم المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية أمس الثلاثاء ندوة بعنوان "تصنيع منتجات الألبان فى المنزل" وذلك في إطار مبادرة "شباب واعي .. مستقبل واعد".

ألقت المحاضرة الدكتورة مروة جمال أحمد علام مدرس الألبان كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية والمدير التنفيذي لوحدة القياس والتقويم، و تضمنت الندوة :مقدمة عن أهمية منتجات الألبان وطرق الكشف عن غش اللبن منزليا وتصنيع بعض منتجات الألبان بالمنزل.

وأضافت بعض المعلومات قبل البدء فى تصنيع اللبن إلى منتجات لابد فى البداية من التأكد من جودة اللبن عن طريق الاختبارات الحسية مثل الرائحة واللون والقوام واستلام اللبن بدرجة حرارة منخفضة وللكشف عن وجود النشا يمكن إضافة البيتادين فيتغير اللون الى الأزرق ليدل على غش اللبن.

وتم فتح باب الحوار مع الحضور حول إنتاج الجبن الرومى، وغلاء أسعار الجبن بشكل عام وضرورة أن يتم العودة إلى التصنيع بالمنزل لإنتاج احتياجات الأسرة بشكل صحى ونظيف.

و أشارت الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية أنها بصدد تكثيف الأنشطة القادمة في التوعية بأهمية الغذاء الصحي المتوازن ومحاربة السلوكيات الغذائية الخاطئة والعودة إلى المنتجات الطبيعية والبعد عن المواد المصنعة التي تسبب الكثير من الأمراض وتعرض حياه الإنسان الخطر والتأكيد على أهمية ممارسة الرياضة وتأثيرها على الصحة العامة.