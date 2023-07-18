الأمم المتحدة تحث أطراف الصراع في السودان على وقف العمليات العسكرية

دعت بعثة الأمم المتحدة في السودان «يونتاميس»، جميع الأطراف العسكرية في جنوب كردفان إلى وقف العمليات العسكرية فورا، مؤكدة التزامها بدعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في جميع أنحاء السودان.

وحثّت البعثة الأممية، في بيان نشرته عبر حسابها بموقع «تويتر»، اليوم الأربعاء، جميع القوات المعنية، بوقف العمليات العسكرية على الفور من أجل تهدئة الوضع ومنع توسع الصراع، داعيةً إلى استئناف المفاوضات.

وأعربت «يونيتامس»، عن قلقها إزاء التطورات الجديدة في جنوب كردفان، مشيرة إلى أنها تذكّر جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بضمان سلامة جميع المدنيين.

تعرب بعثة يونيتامس عن القلق إزاء التطورات الجديدة في جنوب كردفان.



نحث جميع القوات على وقف عملياتها العسكرية من أجل تهدئة الوضع وندعوها إلى استئناف المفاوضات.



نذكر جميع الأطراف بواجباتها بضمان سلامة المدنيين.



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وتتواصل منذ ثلاثة أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.

يشار إلى أنه، منذ 15 أبريل الماضي، تدور اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من الأراضي السودانية، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة مئات القتلى والجرحى بين المدنيين.