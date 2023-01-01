أفغانستان وباكستان وأوزبكستان توقع على مشروع ثلاثي للسكك الحديدية

سيمر خط للسكك الحديدية، عبر مدينتي مزار شريف ولوجار، في أفغانستان وسينتهي في باكستان، في معبر "خارلاشي" في منطقة كورام.

وتم تحديد هذا المسار، خلال اجتماع مجموعة عمل ثلاثية، للدول الثلاث حول مشروع للسكك الحديدية بين أوزبكستان وأفغانستان وباكستان، أمس الأول الاثنين في إسلام آباد. واجتمعت لجنة العمل للمرة الثانية منذ يناير هذا العام، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وخلال الاجتماع، وافقت الأطراف أيضا على خطة مشروع لمدة عام، ستنتج بموجبها شركات استشارية أجنبية موادا حول المشروع، لمشاركتها مع مؤسسات مالية دولية ودول لجذب استثماراتها.

كما شددت الأطراف على أهمية إجراء دراسة جدوى للمشروع بأكبر قدر ممكن من الدقة والشمول والسرعة، حتى يمكن البدء في العمل الفعلي على الفور.

وكانت الدول الثلاث قد وقعت بالفعل على خارطة طريق وخطة استراتيجية لبناء خط للسكك الحديدية جديد، عبر أفغانستان، طوله 573 كيلومترا، يربط آسيا الوسطى بموانئ في بحر العرب.