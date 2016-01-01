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توقعت شركة صناعة الشاحنات والحافلات السويدية "فولفو"، أن يتراجع الطلب على الشاحنات تدريجيا من المستويات المرتفعة بعد أن أعلنت الشركة السويدية عن أرباح قياسية خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وقالت فولفو، اليوم الأربعاء، إن الطلب على الشحن ونشاط البنية التحتية لا يزال عند "مستويات جيدة في معظم أسواقنا، لكنه تراجع عن مستوياته القصوى الأخيرة"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت فولفو أنها لا تزال تعمل على خفض حجم الطلبات المتأخرة وتحظر قبول طلبات جديدة.

وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثاني حتى يونيو الماضي بنسبة 4ر15٪، في حين كانت توقعات المحللين تزيد قليلا عن 5ر13٪.

وقالت الشركة إن إدارة تضخم التكلفة وقضايا سلاسل التوريد كانت أساسية لتحقيق هذه النتيجة.

وتحقق فولفو نحو 70٪ من إيراداتها في أوروبا وأمريكا الشمالية، حيث تبلغ احتمالات الركود نحو 50٪ في الأشهر الـ 12 المقبلة، بحسب بلومبرج إنتليجنس.

ورفعت فولفو توقعاتها لتسجيلات الشاحنات الثقيلة في أوروبا وأمريكا الشمالية لعام 2023 إلى 330 ألف في كل منطقة، بزيادة 10 آلاف منذ أبريل الماضي.

وارتفعت الأرباح التشغيلية المعدلة، خلال الربع الثاني، إلى 7ر21 مليار كرونة (89ر1 مليار دولار)، مقارنة بمتوسط تقدير المحللين البالغ 18 مليار كرونة.

وتستثني النتيجة رسوما بقيمة 6 مليارات كرونة تتعلق بتسوية مكافحة الاحتكار التي أجرتها المفوضية الأوروبية في عام 2016.