استقالة مشرع من حزب المعارضة الرئيسي في سنغافورة

ذكر حزب المعارضة الرئيسي في سنغافورة أن النائب ليون بيريرا استقال من منصبه، في أعقاب علاقة غرامية مع زميلة له، بعد أيام فقط من استقالة اثنين من أعضاء الحزب الحاكم في البرلمان، بسبب علاقة غير لائقة مماثلة.

وقال بريتام سينج، زعيم المعارضة والأمين العام لحزب "العمال"، للصحفيين اليوم الأربعاء، إن بيريرا أرسل خطابا إلى البرلمان، اليوم يقدم فيه استقالته، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وظهرت تلك العلاقة في تقارير وسائل إعلام محلية، قبل ساعات فقط من إعلان رئيس الوزراء، لي هسين لونج أمس الأول الاثنين أن رئيس البرلمان، تان تشوان-جين ونائبة بالبرلمان من الحزب الحاكم، استقالا من منصبيهما، بعد إقامة علاقة غير لائقة.

وتلك الاستقالات هي الأحدث في سلسلة من الفضائح، التي تسببت في سلسلة من الفضائح، في جميع أنحاء سنغافورة، بما في ذلك تحقيق بشأن الفساد، شمل وزيرا بالحكومة.