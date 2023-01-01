التموين: تدريب 200 عامل في منفذ جمعيتي والمجمع الاستهلاكي

وجه وزير التموين، الدكتور علي مصيلحي، باستكمال عقد الدورات التدريبية للعاملين في 100 مجمع استهلاكي و100 من منافذ مشروع جمعيتي أيضًا على مهارات البيع والتسويق للمتسوقين، بالإضافة إلى مهارات التخزين والسلامة المهنية، مع ضرورة حُسن معاملة المستهلك وكذلك عرض السلع.



يأتي ذلك في ضوء النهوض وتطوير المجمعات الاستهلاكية في مجالات البيع والشراء وعرض السلع بها، وكذلك تدريب وتطوير منافذ جمعيتي للاستمرار في عملية توفير السلع والخدمات، وكذلك تحقيق معدلات ربحية مناسبة.



وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، أحمد كمال، مدير مشروع جمعيتي، أنه تم اختيار المجمعات الاستهلاكية بناءً على المواقع الجغرافية لتلك المنافذ، وكذلك مساحاتها المختلفة واختيار فروع المجمعات الاستهلاكية التي تم رفع كفاءتها إنشائيًا مؤخراً، وكذلك منافذ جمعيتي التي تم اختيارها بناءً على القدرة البيعية والمساحات، والموقع الجغرافي، والمنافذ التي لم يقع علها أي غرامات أو مخالفات.



وأشار كمال، إلى أن الدورات التدريبية بدأت بتدريب الدفعة الأولى، وشملت تدريب 25 مجمعا استهلاكيا ومنفذ جمعيتي، كما تم على مدار يومين متتاليين 16-17 يوليو 2023 استكمال الدورات التدريبية بتدريب الدفعة الثانية من فروع المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي بإجمالي 25 منفذا أيضًا؛ وذلك بهدف ضمان تحسين الخدمات المقدمة من هذه المنافذ واستمرارية عملها وزيادة معدلات البيع والشراء بها.



وشدد كمال، على أن هناك زيارات ميدانية تمت على أرض الواقع للمنافذ التي تم تدريبهم في الدفعة الأولى للوقوف على مدى التقدم المحرز في مجالات العمل المختلفة بناء على البرامج التدريبية التي حصل عليها المتدربين؛ وذلك لضمان تقييم أداء وجودة العمل.



ومن ناحيه أخرى، أشارت منه الله شركس، رئيس مجلس إدارة شركة ليبتون تي ايجيبت والمنظمة للبرنامج التدريبي، إلى أن الهدف من التدريب هو الوصول بتلك المنافذ إلى أفضل مستوى مقدم من الخدمات، فضلًا عن تحقيق معدلات ربحية مناسبة، من خلال تدريبهم على مهارات وفنون التفاوض والبيع والعرض وتلبية احتياجات المستهلكين، مؤكدة أن شبكة منافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية تصل عددها إلى ما يقارب الـ10 آلاف منفذ حكومي تابع لوزارة التموين، فضلًا عن منافذ بدالين التموين، مع تطوير شبكة المنافذ التابعة للوزارة فسوف تكون ذراع طولية للدولة وتساهم قي توفير السلع الأساسية وتطوير التجارة الداخلية.



كما لفتت رئيس مجلس إدارة شركة ليبتون تي ايجيبت مصر، إلى أن البرنامج التدريبي يشمل عمل تدريب عملي على أرض الواقع في بعض المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتطبيق ما تم التدريب عليه في مجال العرض والبيع والتخزين بناء على ما تم تنفيذه في الدفعة الأولى للمتدربين.



جديد بالذكر، أنه قد تم في وقت سابق توقيع برتوكول تعاون بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة "ليبتون تي ايجيبت"؛ بهدف زيادة الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص في مجال تطوير وتنمية قطاع تجارة التجزئة ولا سيما تطوير بعض منافذ البيع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ورفع كفاءتها البيعية والتخزينية، وأن تطوير بعض منافذ مشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية يأتي في إطار المسئولية المجتمعية لهذه الشركات.