محافظ المنيا يهنئ رئيس الجمهورية والشعب المصرى بالعام الهجري الجديد

بعث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم الثلاثاء برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ١٤٤٥ ، داعيًا المولى عز وجل أن يجعله عام خير وأمان على مصر والأمتين العربية والإسلامية.

جاء في نص البرقية " فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية: يطيب لى بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة المنيا أن أبعث لفخامتكم أصدق التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد أعاده الله على فخامتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات.. وبهذه المناسبة الغالية نتوجه للمولى عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم ويعيده على فخامتكم بموفور الصحة والعافية ".

كما بعث محافظ المنيا برقيات تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية و الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والمجلس الأعلى للقوات المسلحة واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والمستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والوزراء بهذه المناسبة العطرة.

كما تقدم بخالص التهنئة للشعب المصرى ولأهالي محافظة المنيا وأعضاء الجهاز التنفيذي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن جميع دوائر المحافظة بمناسبة العام الهجري الجديد سائلا المولى عز وجل أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات ويحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء.