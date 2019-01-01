مناقشة كتاب «مقهى ريش عين على مصر» بمكتبة الإسكندرية

شهدت مكتبة الإسكندرية ندوة ثقافية عن كتاب "مقهى ريش عين على مصر" للشاعرة والروائية الإماراتية ميسون صقر وقد جاء ذلك على هامش معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب في دورته الثامنة عشر.

جاء ذلك بحضور كلاً من الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور هيثم علي الحاج الرئيس السابق لمجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب والروائية ميسون صقر، والكاتب والشاعر شعبان يوسف وأدارتها الكاتبة الصحفية؛ نشوى الحوفي.

افتتح الندوة الدكتور أحمد زايد بتعبيره عن أهمية تلك الندوة في المكتبة وفي الإطار الثقافي المصري موضحًا أن الكاتبة تعتبر أديبة عربية ومصرية في نفس الوقت فهي متفردة في كتاباتها ولها اسهامات فكرية وثقافية وروائية، ولها أعمال في مجال السينما ومجال الطفولة ومشهود لها العمل بإخلاص شديد وبأصالة وصدق مع النفس وحب شديد في المجتمعات التي تكتب عنها.

وأوضح أن الكتاب لا يؤرخ لمقهى "ريش" فقط ولكنه يؤرخ لمصر وتاريخ الثقافة بها فبمجرد ظهوره حصل على جائزة الشيخ زايد للكتاب.

من جانبها أوضحت الكاتبة ميسون صقر، أن كتاب "مقهى ريش عين على مصر" أعاد لي نظرتي مرة أخرى للقاهرة ليست مكتوبة وليست معاشه ولكنها في وثائق وحكايات وسير مؤكدة أن من كثرة التاريخ المزدحم داخل مصر نغض النظر عن أشياء صغيرة وتفاصيل كثيرة.

وأكدت أن هناك تناثر للقوة الوطنية في كل بقاع القاهرة فعلى سبيل المثال نجد تمثال سعد زغلول في مكان وتمثال محمد فريد في مكان وتمثال مصطفى كامل في مكان آخر وكإن الوطنية متناثرة ومجتمعة في كل تفصيله سواء كانت صغيرة أو كبيرة ومع ذلك تظل الوطنية المصرية هي الأساس.

وأشارت إلى أن مقهى "ريش" كان المدخل لهذه القاهرة وجعلت الكتابة مثل الطائر المحلق كلما نظر من الأعلى وجد المدينة وكلما نزل إلى الأسفل وجد المقهى ولكنه يعد مقهى الوطنية المصرية وليس السلطة المصرية مثل "جروبي"

وقال الكاتب شعبان يوسف، إن الكتاب يعتبر مغامرة فكرية وأدبية واجتماعية فهو بمثابة درس وطني لنا نحن كمصريين فبه تعريف جامع لأشياء كثيرة فقد مهدت للقارئ في البداية عن القاهرة وشوارعها ثم التماثيل والميادين ثم الثورات فأستطيع أن أقول إن هذا الكتاب مكتوب بعين عاشقة.

بدوره قال الدكتور هيثم علي الحاج إن مقهى ريش عند إنشائه كان يراد به استقطاب الطبقة العليا من الشعب "الباشوات والأجانب" ولكن ما حدث أنه أصبح مقهى مفضل للطبقة الوسطى معبرًا عن اتجاهات وثقافة تلك الطبقة ولذلك نجد مثقفي الطبقة الوسطى أو النخبة الثقافية التي كانت تحرك ثورات ومعارضات يرتادون مقهى ريش.