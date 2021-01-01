محافظ الإسكندرية يفتتح نادي نقابة المحامين البحري لخدمة ٤٢٠ ألف عضو

افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، نادى المحامين بمنطقة جليم، بعد الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة النادي بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 40 مليون جنيه، وذلك ليخدم نحو 420 ألف محامٍ على مستوى الجمهورية.

وعبر محافظ الإسكندرية عن سعادته بظهور نادى المحامين بهذا الشكل الذي يليق بعروس البحر الأبيض المتوسط، مؤكدًا أن ما تم من أعمال تطوير بالنادي تجعلنا فخورين كون النادي موجودا بالإسكندرية، فهو فخر لكل المحامين على مستوى الجمهورية وليس بالإسكندرية فقط، حيث تم تطوير النادي وتجهيزه على أرقى مستوى ليليق بالمحامين وأسرهم.

وخلال الافتتاح تفقد الشريف؛ المبنى الرئيسي للنادى، وقاعة الأفراح، والمطعم، ومنطقة حمام السباحة، ومنطقة الملاهي، مؤكدا أهمية النادي، والذي يعد متنفسًا لجميع المحامين بالأخص 60 ألف محامٍ بالإسكندرية و50 ألفًا من البحيرة.

وأشاد المحافظ بأعمال التطوير التي تم تنفيذها بالنادي، حيث إن جميع المنشآت بالنادي لم تحجب رؤية البحر وهنأ المحامين بنقابتهم كونها من أقدم وأعرق النقابات في الوطن العربي.

جاء ذلك بحضور كل من عبد الحليم علام، نقيب محاميّ مصر، والمستشار سعد السعدني، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، وخالد البلشي نقيب صحفيين مصر، ورزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء النقابات الفرعية.