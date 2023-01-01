قوات الاحتلال تهاجم طلاب فلسطينيين بقنابل الغاز السام في الخليل

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اندلعت مواجهات بين طلبة جامعة بوليتكنك فلسطين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت اليوم الأربعاء، محيط الجامعة في مدينة الخليل.