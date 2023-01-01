قوات الاحتلال تهاجم طلاب فلسطينيين بقنابل الغاز السام في الخليل

اندلعت مواجهات بين طلبة جامعة بوليتكنك فلسطين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت اليوم الأربعاء، محيط الجامعة في مدينة الخليل.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن المواجهات اندلعت بين الطلاب العزل وقوات الاحتلال التي اقتحمت أحياء، وادي الهرية، وضاحية البلدية وعيصى.
وأطلق جنود الاحتلال، الذين احتجزوا عددا من الطلبة والطالبات ودققوا في بطاقاتهم الشخصية، قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين، ما تسبب في تسجيل عدد من الإصابات جراء استنشاق الغاز السام.
كما احتجزت قوات الاحتلال شابا على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل واطلاقت سراحه لاحقا.