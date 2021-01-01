 محافظ الإسكندرية يشهد الاحتفال بالعام الهجرى الجديد في مسجد أبي العباس المرسي - بوابة الشروق
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محافظ الإسكندرية يشهد الاحتفال بالعام الهجرى الجديد في مسجد أبي العباس المرسي

هدى الساعاتي
نشر في: الأربعاء 19 يوليه 2023 - 4:45 ص | آخر تحديث: الأربعاء 19 يوليه 2023 - 4:45 ص

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الاحتفال المقام لاستقبال العام الهجرى الجديد ١٤٤٥ هجرية ، بمسجد سيدى أبي العباس المرسي، وذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف،  والشيخ هاشم سعد الفقى مدير عام الدعوة بالإسكندرية ولفيف من القيادات الشعبية.

وهنأ محافظ الإسكندرية أهالي الإسكندرية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد؛ داعياً المولى عز وجل أن يعيدها علي الشعب المصرى بمزيد من الأمن والأمان والإستقرار على مصر الكنانة وشعبها العظيم، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


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