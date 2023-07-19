لقي 34 شخصا مصرعهم، اليوم الأربعاء، فيما جرح 12 آخرون، في حادث سير مأساوي، إثر اصطدام سيارة مع حافلة لنقل المسافرين بمحافظة تمنراست، جنوب الجزائر.



وقالت إدارة الحماية المدنية الجزائرية، في بيان لها، إن وحداتها تدخلت، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بعد تسجيل حادثة سير متبوعة بحريق، على مستوى الطريق الوطني رقم 1 بمنطقة أوتول بمحافظة تمنراست.



وأضاف بيان السطات الجزائرية أن الحادث جاء بعد اصطدام بين سيارة نفعية وحافلة لنقل المسافرين، مما أدى إلى اندلاع النيران في المركبتين.



وأشار إلى أن عناصر الحماية المدنية أسعفت الناجين ونقلتهم إلى المستشفى، فيما تتواصل عملية إخراج ضحايا قضوا داخل الحافلة.





🔴حادث مرور بولاية تمنراست

🚨حادث اصطدام بين سيارة نفعية و حافلة لنقل المسافرين متبوع بحريق..

📌ارتفع عدد الضحايا الى 34 وفاة "محروقين " و 12جريح

✅️العملية متواصلة ... pic.twitter.com/rlC9PN1ArC — Info Trafic Algerie (@infotraficalg) July 19, 2023