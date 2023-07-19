غينيا تعلق مشاركتها في منظمة استثمار نهر السنغال

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أعلن المجلس العسكري الحاكم في غينيا "كوناكري"، اليوم الأربعاء، تعليق عضوية البلاد في منظمة استثمار نهر السنغال وذلك لعدم الاهتمام بمصالح غينيا الاستراتيجية.

وأشار بيان للمجلس العسكري، إلى عدم توفير التمويل لمشاريع المنظمة في غينيا وعدم الاهتمام بها.

ويأتي قرار غينيا بعد ساعات من انعقاد قمة لرؤساء الدول الأعضاء برئاسة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

وتضم منظمة استثمار نهر السنغال: موريتانيا والسنغال ومالي وغينيا.

وتعمل على إقامة مشروعات تنموية تشمل الطاقة والملاحة البحرية والزراعة والمياه والسدود.