 أيمن أشرف: «زعلان من كولر.. وكنت أستحق المشاركة في مباراة واحدة على الأقل» - بوابة الشروق
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أيمن أشرف: «زعلان من كولر.. وكنت أستحق المشاركة في مباراة واحدة على الأقل»

عمرو فهمي
نشر في: الأربعاء 19 يوليه 2023 - 3:05 ص | آخر تحديث: الأربعاء 19 يوليه 2023 - 3:05 ص

قال أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي الجديد، إنه لا يملك سبب واضح لابتعاده عن المباريات مع الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وأضاف أشرف في تصريحات تليفزيونية: "احترمت تصريحه بأنني اللاعب رقم 5 في ترتيب المدافعين، ولا أملك سببا واحدًا للابتعاد عن المباريات، ولكنها وجهات نظر".

تابع: " بالطبع، زعلان من كولر خاصةً إنني تحدثت معه أكثر من مرة بشأن مشاركتي مع الفريق"

وأتم: "أيمن أشرف بتاريخه الكبير مع الأهلي كان على الأقل يحتاج المشاركة في مباراة واحدة، ولكن خرجت من الباب الكبير بحب الجميع، وسعيد بحب الجماهير".


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