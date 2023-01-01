الهلال السعودي يختتم ودياته في النمسا بالخسارة أمام دينامو كييف الأوكراني

اختتم فريق الهلال السعودي، مساء اليوم الأربعاء، معسكر الإعداد في النمسا بعد خوضه مباراة دينامو كييف الأكراني، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

وكان فريق الأهلي قد خسر أمام نظيره دينامو كييف بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، في ختام وديات الزعيم في معسكره بالنمسا.

ومن المقرر أن تعود بعثة الهلال إلى العاصمة السعودية الرياض، صباح غدًا الخميس، وذلك استعدادًا لخوض منافسات البطولة العربية للأندية «كأس الملك سلمان».

وفي سياق متصل، سيواجه الهلال نظيره الكويت الكويتي، يوم الأحد القادم، في ختام مبارياته الودية قبل انطلاق البطولة العربية.