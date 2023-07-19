حماس تدين قرار مجلس النواب الأمريكي نزع صفة العنصرية عن إسرائيل

أدانت حركة "حماس"، اليوم الأربعاء، بشدة تصويت مجلس النواب الأمريكي على قرار يعتبر فيه إسرائيل دولة غير عنصرية.

وقالت الحركة، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" نسخة منه، إن القرار المذكور يمثل انحيازا أمريكيا فاضحا للاحتلال وتشجيعا له على مواصلة جرائمه وانتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها القتل وسياسة التطهير العرقي.

وأضافت أن القرار الأمريكي تغافل عن تاريخ الاحتلال الإسرائيلي الأسود المليء بعشرات المجازر، وتجاهل جرائمه التي ارتكبها مؤخرا على يد عصابات المستوطنين المحمية من جيش الاحتلال في عشرات القرى الفلسطينية التي تعرضت للحرق والتدمير.

وأكدت حماس، أن القرار الأمريكي لن يغير من حقيقة الكيان الصهيوني إسرائيل الاحتلالي المجرم والعنصري والقائم على سياسة التطهير العرقي، وتهجير أصحاب الأرض وإحلال غزاة محتلين مكانهم".

وكان مجلس النواب الأمريكي، صادق الليلة الماضية على قرار بأغلبية ساحقة يدعم إسرائيل، ويؤكد أنها ليست دولة عنصرية ويندد بمعاداة السامية وكراهية الأجانب، ويؤكد دعم وشراكة لا يتزعزعان بين الولايات المتحدة وإسرائيل.