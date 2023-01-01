باكستان: مقتل 13 عاملا جراء انهيار جدار بعد هطول أمطار غزيرة

أعلن مسؤولون باكستانيون، اليوم الأربعاء، مصرع 13 عاملا على الأقل جراء انهيار جدار نفق قيد الإنشاء أسفل طريق سريع في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، مع هطول الأمطار الموسمية الغزيرة على الدولة المعرضة للتأثر بتغير المناخ والواقعة في جنوب آسيا.

وأضاف المسؤولون أن هناك مخاوف من أن يكون العديد من العمال الآخرين، الذين كانوا يخيمون في موقع البناء، محاصرين تحت الأنقاض.

وقال المتحدث باسم شرطة إسلام أباد تقي جواد إن هناك عملية إنقاذ جارية لإزالة الأنقاض.

وقال مسؤول الإنقاذ المحلي فاروق بات إن الجدار انهار بعد أن غمرت مياه الأمطار الخنادق التي تم حفرها في موقع البناء.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع هطول المزيد من الأمطار في جميع أنحاء باكستان في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، أمس الثلاثاء، إن إجمالي عدد القتلى جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات هذا العام وصل إلى 100 منذ بداية موسم الأمطار.

وفي العام الماضي، لقي أكثر من 2000 شخص حتفهم بسبب الفيضانات الكارثية وما تلاها من تفشي الأمراض في باكستان، عندما غمرت المياه ثلث البلاد، مما ألحق الضرر بـ 33 مليون نسمة.

يشار إلى أن باكستان مسؤولة عن أقل من 1٪ من انبعاثات الكربون في العالم، لكنها من بين الدول العشر الأكثر عرضة للتأثر بتغير المناخ.