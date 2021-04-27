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لا تزال ردود الفعل مستمرة حول انتقال إمام عاشور لاعب خط وسط الزمالك السابق إلى النادي الأهلي قادما من ميتلاند الدنماركي.

اللاعب الذي وقع على عقود الانتقال للقلعة الحمراء وتم تقديمه أمس الثلاثاء لاعباً ضمن صفوف الفريق أثار انتقاله ضجة على مستوى الشارع الرياضي في مصر.

وبعد قيام بعض لاعبي الزمالك بإلغاء متابعة عاشور على "انستجرام" مثل أحمد فتوح وشيكابالا، قام عبدالله جمعة الظهير الأيسر بنشر فيديو يشير إلى اعتزازه بجماهير الزمالك.

جمعة نشر فيديو له أمام مدرج جماهير الزمالك وهو يقوم برد التحية والتفاعل مع المشجعين وإلى جواره قائد الفريق شيكابالا.

يذكر أن جمعة كان قد خرج من حسابات الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني حيث أمضى فترة طويلة ما بين إصابة وتأهيل.