يقيم مركز إبداع في بيت السحيمي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافة في الثامنة، مساء غد الخميس، حفلا للفنان ياسر المغربي وفرقته الموسيقية.

ويتضمن برنامجه تقديم مجموعة من الأغاني والقصائد، ومنها "زيديني عشقاً، مدرسة الحب، أشهد إلا امرآة، ضمني على صدرك، المستبدة، حضرة المتهم أبي، أصاحب مين، ابتهالات، حبيتك أنت، وأحلف بسماها".

جدير بالذكر، أن الفنان ياسر المغربي أسس فرقته عام 2001، وقدم العديد من الأعمال الفنية التي تتنوع بين التراثية والمعاصرة، كما شارك في مهرجان الإسكندرية الدولي السابع للأغنية، بالإضافة إلى أغاني الفيلم الوثائقي "التعويذة".

وضمن سلسلة لقاءات "يجعله عامر"، يقيم مركز جمال عبدالناصر الثقافي بالإسكندرية، في الواحدة ظهر غد اللقاء الثاني، والذي يقدمه الدكتور أيمن حامد عبدالشافي استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان والمحاضر بجامعه فاروس.

وتحت عنوان "أوهام الحب والزواج" يتناول اللقاء العلاقة بين الحب والزواج وما بينهما من بعض الأوهام، من خلال المناقشة وطرح كثير من الأسئلة حول العلاقة بين الرجل والمرآة.

تأتي مبادرة "يجعلة عامر" تماشياً مع اهتمام الدولة لتأهيل المقبلين على الزواج، حيث تهدف إلى توعية الشباب وتزويدهم بالمعرفة والفهم الصحيح للعلاقات الزوجية.