نيفين الكيلاني: نعمل على تغطية كل التجمعات السكانية بخدمات ثقافية وفنية

وصفت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، المركز الثقافي لهيئة الكتاب بمدينة الشروق بأنه مركز متميز يقدم خدمات ثقافية عديدة.



وقالت في تصريحات تلفزيونية على هامش افتتاح المركز، عرضتها القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن حرص الدولة على تقديم الخدمات الثقافية يأتي في إطار استراتيجية 2030، التي تتضمن العمل على نشر الثقافة والفنون، وتحقيق العدالة الثقافية.



وأضافت أن الوزارة تعمل على تغطية التجمعات السكانية على مستوى محافظات الجمهورية، بخدمة ثقافية وفنية.



وأكّدت المركز لا يهتم فقط بالفعاليات الثقافية الخاصة بالكتب لكنه يشمل فعاليات فنية أخرى مثل مركز تنمية المواهب بالشراكة مع دار الأوبرا.



وأوضحت أنّ مركز المواهب يستهدف تنمية الأطفال من مواطني مدينة الشروق، مشيرة إلى تنظيم الكثير من الأنشطة الفنية والثقافية بالتعاون مع مجلس المدينة.



وأمس الثلاثاء، افتتحت وزيرة الثقافة المركز الثقافي التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب بمدينة الشروق، بحضور الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة، وذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة، بالذكرى الـ 10 لثورة 30 يونيو.



ويعتبر المركز الثقافي بالشروق صرحًا ثقافيًا جديدًا يُضاف لأصول وزارة الثقافة، تم إنشاؤه على أحدث المعايير، ليقدم الخدمات الثقافية لأكثر من 300 ألف نسمة من سكان المدينة.



كما أن المركز يُعد نموذجًا متكاملًا يُقدم خدمات متعددة، ويضم منفذًا لبيع الكتب، ومكتبة للاطلاع والاستعارة، ومركزًا لتنمية المواهب الفنية، بالتعاون مع دار الأوبرا.