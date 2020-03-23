اليوناني سكورتوبولوس مدربا لمنتخب قطر لكرة السلة

أعلن الاتحاد القطري لكرة السلة، تعاقده مع المدرب اليوناني ثاناسيس سكورتوبولوس، لتولي قيادة تدريب المنتخب الأول خلال الفترة المقبلة بديلا للصربي ميودراج بيريسيتش.

وكان اتحاد كرة السلة القطري قرر إقالة المدرب الصربي بسبب سوء النتائج.

ويعتبر ثناسيوس سكورتوبولوس من المدربين المميزين، وسبق وأن درب عددا من الفرق اليونانية، كما درب أيضا المنتخب اليوناني وهو من مواليد 23 مايو 1965، وله عدد من الانجازات.

وعقد سعدون الكواري أمين السر العام بالاتحاد القطري اجتماعا مع لجنة المنتخبات الوطنية بحضور ياسين اسماعيل المشرف العام على منتخب ثلاثيات السلة واللاعبين والجهازين الفني والاداري وذلك لوضع الخطة التحضيرية للفترة المقبلة.

وتقرر أن يشارك منتخب قطر لكرة السلة في بطولة وليام جونز 42 للرجال، بتايوان خلال الفترة من 10 حتى 20 من الشهر المقبل، وهي واحدة من أقوى البطولات، حيث تشارك فيها منتخبات كبيرة من أمريكا والصين وأفريقيا وكل أنحاء العالم.

وقال الكواري في تصريح صحفي عقب إعلان التعاقد مع المدرب الجديد، إن اختيار المدرب اليوناني جاء بعد دراسة كاملة لسيرته وما قدمه مع الأندية والمنتخبات التي عمل بها مؤخرا،مشيرا إلى أنهم في الاتحاد القطري يعملون من أجل تجهيز المنتخب بالصورة المطلوبة.

وأشار إلى أن المدرب سيباشر عمله حسب خطة الاتحاد القطري لكرة السلة حيث سيعقد الاتحاد اجتماعا مع المدرب اليوناني بعد وصوله وتوقيع العقد لوضع صيغة العمل مع المنتخب والآلية المثالية للاستفادة منه في تطوير المراحل السنية في المنتخبات الوطنية.

وأضاف الكواري :"إن المنتخب بدأ التدريبات، وتجمع اللاعبون للتدرب وفق برنامج وضعه الجهاز الفني للتحضير للمنافسات الآسيوية والخليجية".

واختتم سعدون الكواري حديثه قائلا :"هناك مخطط متميز تم ترتيبه ونسعى إلى تطبيقه حتى نصل للمنافسات النهائية بشكل مناسب يليق بالمنتخب في هذه الأجواء التنافسية القوية على مستوى القارة الآسيوية".