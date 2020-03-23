قال أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي الجديد، إن إمام عاشور إضافة كبيرة للغاية للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان النادي الأهلي قد أعلن مساء الثلاثاء، تعاقده رسميا مع إمام عاشور لاعب ميتيلاند الدنماركي، ضمن تدعيمات الفريق الأحمر للموسم الرياضي الجديد.

وأضاف أشرف في تصريحات تليفزيونية: "إمام عاشور صفقة مميزة للأهلي، ولا يوجد شخصان يختلفوا على أدائه، وهو لاعب دولي وإضافة قوية".

وأتم: "الأهلي هيضيف للاعب أيضًا، وأتمنى أن يحقق العديد من البطولات، وأن يكون لديه التوفيق داخل القلعة الحمراء".