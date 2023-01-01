سول: كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى

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أعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم الأربعاء أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى في البحر الشرقي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إنها رصدت عمليتي الإطلاق من منطقة سونن في بيونج يانج حيث حلق الصاروخان لمسافة 550 كيلومترا قبل أن يتحطما في البحر، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وأدانت هيئة الأركان المشتركة عمليتي الإطلاق ووصفتهما بأنهما "عملين استفزازيين كبيرين يضران بالسلام ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية ولكن أيضا في المجتمع الدولي"، واعتبرتهما كذلك "انتهاكا واضحا" لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وفي الأسبوع الماضي، أجرت كوريا الشمالية التي أعلنت نفسها قوة نووية تجربة على صاروخ جديد طويل المدي يعمل بالوقود الصلب، حسبما ذكرت قيادة بيونج يانج.