جون كيري يتعهد لنائب الرئيس الصيني بالعمل عن قرب مع بكين بشأن المناخ

قال نائب الرئيس الصيني هان تشينج للمبعوث الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري، الأربعاء، إن البلدين حافظا على تواصل جيد طويل الأمد بشأن العمل المناخي، فيما قال كيري إن قضية المناخ يجب أن تكون قضية منفصلة في العلاقات بين البلدين.



وأضاف هان في لقاء مع كيري في بكين، أنه بعدما أصبح كيري مبعوثاً خاصاً للمناخ "عمل البلدان بشكل وثيق على التواصل والحوار بشأن العمل المناخي، وأصدرا بياناً مشتركاً للرد على تحديات المناخ، ما وجه رسالة إيجابية للعالم"، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.



وأشار إلى أن الصين والولايات المتحدة حافظتا على تواصل جيد طويل الأمد، والتبادلات بشأن المناخ، وتوصلتا إلى إجماع مهم بشأن القضية.



بدوره، قال كيري إنه إذا استطاعت الولايات المتحدة والصين العمل سوياً في الأشهر المقبلة، التي تسبق مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب 28) المقرر عقده في الإمارات نوفمبر المقبل، فستكون هناك فرصة لإحداث فارق عميق في قضايا المناخ.



وشدد على أن التغير المناخي يجب أن يكون قضية منفصلة في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة.



وقال إن "كوب 28" سيكون الدورة الأهم منذ مؤتمر باريس. وتعهد كيري بالعمل مع الصين عن قرب لـ"مساعدة رئيسي البلدين على التوصل إلى نتائج مثمرة".