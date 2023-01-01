نائب رئيس جامعة جنوب الوادي عن رسوب 60% من الطلاب: الأرقام ليست صادمة

علق بدوي شحات نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون التعليم والطلاب، على حالة الجدل التي أثيرت، بشأن رسوب 60% من المرحلة الأولى من كلية طب بجنوب الوادي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، عبر قناة "صدي البلد"، إن جامعة جنوب الوادي تقدم تعليما منضبطا، موضحا أن كلية الطب بالجامعة حاصلة على الجودة من هيئة ضمان الجودة والاعتماد.

وذكر أنه يتم تطبيق معايير الجودة ومعايير القياس وتقييم الامتحانات ودرجة وصعوبتها، والتصحيح الامتحانات يكون إلكترونيًا.

وأكد أن أرقام رسوب الطلاب ليست صادمة، موضحا أنه الطلبة الراسبين يتم تطبيق عليهم نظام الساعات المعتمدة.

وسألت الإعلامية عزة مصطفي نائب رئيس الجامعة: "ما أسباب رسوب 60% من الطلاب؟"، ليرد: "لم أعلم أسباب رسوب الطلاب".