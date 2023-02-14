ميتلاند يمنح رقم إمام عاشور للاعبه الجديد

أعلن نادي ميتلاند الدنماركي منح القميص رقم 10، الذي كان يرتديه لاعبه إمام عاشور نجم خط الوسط المنتقل حديثاً إلى النادي الأهلي، للاعبه الجديد الكوري الجنوبي جيو سونج تشو.

تشو صاحب الـ 25 عاماً، يعد من بين أحدث صفقات النادي الدنماركي، وبدأ في المشاركة معه ضمن فترة التحضير للموسم الجديد، قبل أن يتم الإعلان اليوم عن منحه قميص إمام عاشور.

ولعب تشو في الدوري الكوري الجنوب ضمن نادي هيونبوك هيونداي موتورز، لكن الإصابة غيبته عن الكثير من مباريات الموسم المنصرم حيث سجل 7 أهداف في 14 مباراة وصنع هدفاً وحيداً.

وكان الأهلي قد أعلن انتقال عاشور إلى صفوفه أمس الأربعاء بعقد لمدة 5 سنوات.