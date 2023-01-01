مسؤول أمريكي: الصين تمثل تهديدا مقلقا لشبكات الطاقة

قال ماني كانسل نائب رئيس شركة نورث أمريكان إليكتريك ريليابلتي كورب للطاقة للنواب الأمريكيين أمس الثلاثاء إن الصين تمثل تهديدا متزايدا على شبكات الطاقة، محذرا من أن حدوث هجوم سيبراني صيني قد يغرق المواقع العسكرية والحساسة في الظلام.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن كانسل قال في جلسة استماع أمام لجنة فرعية بمجلس الشيوخ الأمريكي " الأنشطة الصينية مقلقة".

وأضاف"الأنشطة السيبرانية الصينية إحدى أكثر التهديدات السيبرانية النشطة. الصين مستمرة في إظهار أساليب جديدة وتكييفية للوصول للشبكات".

وتأتي جلسة الاستماع أمام لجنة الطاقة والتجارة بشأن الرقابة والتحقيقات في مجلس الشيوخ في ظل تزايد خطورة تعرض شبكات الكهرباء بأمريكا للهجمات السيبرانية، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد حوادث الهجمات المباشرة والتخريب بنسبة 77% خلال عام 2022.