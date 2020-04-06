أردوغان: قمة فيلنيوس ساهمت بمسار عضوية تركيا بالاتحاد الأوروبي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" التي انعقدت في العاصمة الليتوانية فيلنيوس ساهمت في مسار انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي ورفع العقوبات عنها.

وأضاف أردوغان في تغريدة على توتير اليوم الأربعاء، أن قمة فيلنيوس ساهمت أيضا بزيادة ردع الحلف، وتحقيق بدايات جديدة واتخاذ قرارات حاسمة بمكافحة الإرهاب، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

وأوضح: "كان لقمة فيلنيوس التي اختتمناها بنجاح اليوم دور أساسي في تحقيق بدايات جديدة، واتخاذ قرارات حاسمة بمكافحة الإرهاب، ومسار عضويتنا في الاتحاد الأوروبي، ورفع العقوبات عن بلدنا، فضلاً عن زيادة ردع الناتو".

وأضاف: "سنواصل الدفاع عن مصالح بلدنا وحقوق أمتنا بقوة شديدة في كل المحافل، سنرى معًا أن كل تطور في المستقبل القريب سيزيد من دور تركيا وثقلها وفعاليتها".

وعقدت قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة الليتوانية فيلنيوس الثلاثاء والأربعاء بمشاركة 31 قائدا من الدول الأعضاء في الحلف.