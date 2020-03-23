شبيبة القبائل الجزائري يضم ثلاثة لاعبين جدد

أعلن نادي شبيبة القبائل، الذي ضمن البقاء في الدوري الجزائري بصعوبة بالغة، تعاقده مع ثلاثة لاعبين جدد.

وذكر شبيبة القبائل في بيان له، أنه ضم المهاجم الواعد رضوان بركان - 20 عاما - من نادي أولمبيك أقبو الصاعد إلى دوري الدرجة الثانية، بموجب عقد يمتد لثلاثة أعوام.

وأصبح بركان، ثالث لاعب يضمه شيبة القبائل في أقل من 24 ساعة، بعد أحمد معمري، المدافع السابق لنادي الرياضي القسنطيني الذي وقع على عقد يمتد لثلاث سنوات، وحارس نفس الفريق شمس الدين رحماني، الذي وقع على عقد لمدة عامين.

بالمقابل، جدد شبيبة القبائل عقد نجمه الأول كسيلة بوعالية، حتى 2026.