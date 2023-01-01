يحتفل المسلمون بالعام الهجري الجديد 1445 هـ، الذي يبدأ في الأول من شهر محرم الموافق اليوم الأربعاء 19 يوليه 2023م.

وتعتبر الهجرة جزءا رئيسا في الدعوة الجهرية للدين الإسلامي التي ساعدت على انتشارها بشكل كبير، واختار الرسول الهجرة مع مجموعة من المسلمين عندما اشتد إيذاء كفار مكة لهم، بعدما تبعوه "صلٍ الله عليه وسلم".

ويتساءل مسلمون، كيف يجري الاحتفال بالهجرة وبداية سنة جديدة في الأول من محرم، بينما هاجر الرسول فعليا في شهر ربيع الأول؟.



قال الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الديار المصرية، إن بداية العام الهجري في أول شهر المحرم، لا يعني أنه يوم هجرة النبي -صل الله عليه وآله وسلم- من مكة إلى المدينة كما يظن البعض.

وفسر في فتواه عبر دار الإفتاء المصرية، أن هجرة النبي -صل الله عليه وآله وسلم- الفعلية كانت في ربيع الأول، بينما كان العزمُ عليها والاستعداد لها في الأول من شهر محرم، بعد الفراغ من موسم الحج الذي وقعت فيه بيعة الأنصار، ومن هنا كان اعتبار أول شهر المحرم بداية العام الهجري.

واستدل بقول الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (7/ 268، ط. دار المعرفة): "وإنما أخَّرُوه من ربيع الأول إلى المحرم؛ لأنَّ ابتداء العزم على الهجرة كان في المحرم، إذ البيعة وقعت في أثناء ذي الحجة، وهي مقدمة الهجرة فكان أول هلال استهل بعد البيعة والعزم على الهجرة هلال شهر محرم، فناسب أن يجعل مبتدأ، وهذا أقوى ما وقفت عليه من مناسبة الابتداء بالمحرم".