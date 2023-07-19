 منافس الزمالك.. النصر السعودي يعلن وصول فوفانا لمعسكر الفريق بالبرتغال - بوابة الشروق
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منافس الزمالك.. النصر السعودي يعلن وصول فوفانا لمعسكر الفريق بالبرتغال

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 19 يوليه 2023 - 10:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 يوليه 2023 - 10:57 م

انضم النجم الإيفواري سيكو فوفانا، اليوم الأربعاء، إلى معسكر فريقه الجديد النصر السعودي في البرتغال؛ استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

وكان فريق النصر قد أعلن أمس الثلاثاء، تعاقده رسميا مع النجم الإيفواري سيكو فوفانا، قادمًا من فريق لانس الفرنسي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي على «تويتر»، فيديو لحظة وصول فوفانا إلى المعسكر، معلقا عليها: «الاستقبـال الأول من نجـوم العالمي لزميلهم الجديد سيكو فوفانا».

ومن المقرر أن يشارك فريق النصر في البطولة العربية للأندية «كأس الملك سلمان»، حيث يتواجد في المجموعة الثالثة بجانب الزمالك، والشباب السعودي، والاتحاد المنستيري التونسي.

 


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