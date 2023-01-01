مجلس التعاون الخليجي: لدينا رغبة في إجراء محادثات عميقة مع إيران

قال مجلس التعاون الخليجي، إن هناك رغبة في إجراء محادثات عميقة مع إيران ضمن المواثيق الدولية.

ونقلت وكالة سبوتنيك، اليوم الأربعاء، عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، قوله إن جميع الدول الخليجية رحبت بعملية التطبيع بين السعوية وإيران، مشيرا إلى أن تطبيع هذه العلاقات يسهم في استقرار المنطقة.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قد قال إن إنشاء آلية للحوار والتعاون بمشاركة كل دول منطقة الخليج، يعتبر ضروريا ومثمرا، أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف عبد اللهيان في تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر»، أن إيران ترحب بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة لعقد لقاء لوزراء خارجية دول الإقليم في نيويورك.

وأشار إلى أن طهران تطرح أيضا فكرة إنشاء منتدى للحوار والتعاون بمشاركة الدول كافة الواقعة على ضفتي الشمال والجنوب للخليج.