مباحثات مصرية كندية بشأن استخدام التقنيات الحديثة للإسراع بتطوير أعمال التعدين

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع مجدي حبيب مدير مركز أبحاث كانتميت مايننج التابع لمؤسسة الموارد الطبيعية الكندية.

وتناول الجانبان، خلال الجلسة، الحديث عن دور الدراسات البحثية واستخدام التقنيات الحديثة في الإسراع بتطوير أعمال التعدين .

وأشاد حبيب، بما تحققه مصر وحرصها على التوجه نحو التعدين الأخضر، والتنوع الذى تشهده النسخة الحالية من المنتدى والذي يعد ترجمة فعلية للنجاحات السريعة التي تحققها مصر في قطاع التعدين، وانفتاحها على الاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة.

كما أبدى استعداد المركز لتقديم خدماته، خصيصًا للشركات الصغيرة والناشئة كمرحلة أولى، مشيداً باهتمام مصر بتطوير البنية التحتية.

وأكد الوزير، الحرص على الإسراع بتطوير قطاع التعدين وفتح الآفاق أمام زيادة المشاركة، لافتاً إلى أن منتدى مصر للتعدين 2023 بما حققه من زخم ومشاركات موسعة وحوار شمل كل الأطراف المعنية بصناعة التعدين، وما صدر عنه من نتائج سيتم البناء عليها لتحقيق المزيد، وأن مركز الأبحاث يمكنه المشاركة في تلك المسيرة.

حضر اللقاء المهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني.



