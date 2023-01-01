فتح قضية جنائية ضد رجل حاول إحراق ضريح لينين وسط موسكو

رُفعت قضية جنائية بموجب المادة الخاصة بأعمال الشغب في القانون الجنائي الروسي ضد رجل حاول إضرام النار في ضريح لينين وسط موسكو.

جاء ذلك وفق ما أبلغت به سلطات الأمن وكالة "تاس"، حيث قال المصدر: "رفعت قضية جنائية ضد رجل حاول إضرام النار في ضريح لينين وألقى بزجاجة مولوتوف تجاهه، وفقا للمادة الخاصة بأعمال الشغب، قد يواجه المتهم عقوبة بالسجن تصل إلى 7 سنوات".

وكان رجل غير متزن قد قام بإلقاء زجاجة حارقة تجاه ضريح لينين مساء يوم الاثنين الماضي حوالي الساعة العاشرة مساء بتوقيت موسكو، ولم يندلع حريق، فيما ألقى ضباط الشرطة القبض على الرجل فورا، وتم تحرير محضر "عصيان النظام ومقاومة ضابط شرطة"، بحسب موقع "روسيا اليوم "الإخباري.