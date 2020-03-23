التعليم العالي: 45 ألف طالب يسجلون اختبارات القدرات.. ولا مشكلة في تسجيل طلاب الدور الثاني

تربية رياضية حلوان تنبه على عدم وضع مساحيق وجه وقص الأظافر



يواصل طلاب الثانوية العامة الحكومية تسجيل رغبات اختبارات القدرات عبر موقع التنسيق الإلكترونى حتى الخميس 27 يوليو المقبل، على مدار الـ24 ساعة، حيث بدأت الكليات عقد الاختبارات فى أماكن أداء اختبارات القدرات التى أعلن عنها المجلس الأعلى للجامعات ويصل لكل طالب رسالة بمكانه المحدد.

وقال رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق السيد عطا، إن عدد المُتقدمين من طلاب الثانوية العامة لاختبارات القدرات تخطى 45 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكترونى للعام الجامعى الجديد ٢٠٢٣ ــ ٢٠٢٤، لافتا إلى أن موقع التنسيق الإلكترونى مُستمر فى استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات حتى الخميس الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٧، كما أن الموقع مُتاح للطلاب على مدار الـ٢٤ ساعة.

من جهته، أكد المُتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى عادل عبدالغفار، أنه لا مشكلة بشأن تقدم طلاب الثانوية العامة الدور الثانى لاختبارات القدرات وأدائها فى الكليات وأن ذلك لا يتعارض مع التقدم إلى التنسيق، حيث يسمح لتلك الشريحة من الطلاب التقدم إلى اختبارات القدرات خلال تنسيق المرحلة الثالثة.

وأضاف عبدالغفار لـ«الشروق»، أن هناك متابعة لاختبارات القدرات بجميع الجامعات التى تسير بشكل مُنتظم بمتابعة من رؤساء الجامعات وإشراف مُباشر من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وبحضور قيادات الكليات من العمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

وانطلقت أمس اختبارات القدرات طبقًا للقواعد الجديدة المنظمة فى الكليات المخصصة، وتضمنت الاختبارات استمارة خاصة للطالبات تتضمن أنه فى حالة إذا كانت الطالبة متزوجة تقوم بالتوقيع على إقرار يتضمن أن أداء الاختبارات البدنية يؤثر على حياتها أو حياة الجنين، وفى حالة أدائها لهذه الاختبارات تتحمل المسئولية كاملة وعلى مسئوليتها الشخصية.

وبدأت كلية التربية الرياضية بنات جامعة حلوان، أمس، اختبارات القدرات تحت إشراف الدكتورة أمل عبدالله عميد الكلية، حيث يجب على الطالبات الراغبات فى التسجيل لاختبارات القدرات الدخول على موقع التنسيق الإلكترونى والتسجيل فى الاختبارات التى يرغبن بها.

وأوضحت جامعة حلوان مراحل أداء اختبارات القدرات بكليات جامعة حلوان تشتمل على مرحلة متابعة البيانات والحصول على كود الدفع، ثم مرحلة السداد الإلكترونى لرسوم الاختبار، ومرحلة معرفة موعد الاختبار بالكلية (اليوم والساعة)، ثم معرفة نتيجة الاختبار.

ويجب على الطالبات طباعة إيصال التسجيل والتوجه به إلى مقر الكلية فى التاريخ المحدد فى تمام الساعة 8 صباحًا.

ويتطلب أداء الاختبار مجموعة من الأوراق المطلوبة وتشمل 2 صور شخصية 4 × 6، وأصل رقم الجلوس وصورة منه، صورة من البطاقة الشخصية، وشهادات التفوق الرياضى (فى حالة وجودها) للحاصلين على بطولات رياضية، قلم جاف لملء الملف والاستمارات.

وأعلنت كلية التربية الرياضية بنات جامعة حلوان، عن تعليمات اختبارات القدرات الرياضية للطالبات التى يجب الالتزام بها، حيث يجب توافر حسن المظهر وعدم وضع مساحيق على الوجه، وتقصير الأظافر، وعدم ارتداء السلاسل والخواتم والانسيالات، الالتزام بارتداء الملابس الرياضية عند دخول الكلية، الحفاظ على النظام داخل الاختبارات، عدم التغيب أثناء فترة الاختبارات حتى لا يلغى الاختبار، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد بين الطالبات وارتداء الكمامة عند دخول الكلية وأثناء أداء الاختبارات، الالتزام بإحضار الأدوات الشخصية.

ويتطلب النجاح فى الاختبارات حصول الطالبة على نسبة 60% من إجمالى درجات جميع الاختبارات كشرط للنجاح والحصول على تقدير لائق، ويجب على الطالبات اللائقات التوجه للفحص الطبى بالقمسيون الطبى العام بجامعة حلوان يومى (الإثنين والأربعاء) من كل أسبوع، ويستوجب ذلك الحضور بملابس رياضية (بنطلون ــ تيشرت ــ حذاء رياضى).