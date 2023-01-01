امرأة مشردة تصيب القنصل الياباني في بورتلاند بولاية أوريجون الأمريكية في جريمة كراهية

تعرضت دبلوماسية يابانية رفيعة المستوى لهجوم من قبل امرأة مشردة في ولاية أوريجون الأمريكية الشهر الماضي، حيث أصيبت بجروح في جريمة يقال إنها بدافع الكراهية ضد الآسيويين، بحسب تقارير إعلامية محلية.

وذكرت التقارير، نقلا عن سجلات المحكمة، أن المرأة المشردة دفعت السيدة يوزو يوشيوكا، القنصل العام الياباني في بورتلاند بولاية أوريجون الأمريكية، لتسقط على الأرض أثناء سيرها في منطقة وسط المدينة بغرب الولايات المتحدة يوم 17 يونيو الماضي، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وقالت الدبلوماسية اليابانية، التي أصيبت بجرح في رأسها جراء اصطدامها بالرصيف، لرجل شرطة، إن المهاجمة طرحتها على الأرض "دون استفزاز" من جانبها، بحسب تقرير.

وأضاف التقرير أن رجل الشرطة رأى "الكثير من الدماء تسيل" عندما تم نقل يوشيوكا إلى المستشفى.

وتم اتهام المهاجمة المتهمة، البالغة من العمر 23 عاما، بجريمة التحيز والاعتداء، كما تم اتهامها بالاعتداء على رجل من أصل آسيوي يبلغ من العمر 76 عاما في أغسطس 2022، بحسب وسائل الإعلام.