جنرال إسرائيلي يرد على فيديو لحزب الله استفز جيش الاحتلال

رد جيش الاحتلال على نشر حزب الله اللبناني، مقطع فيديو يحاكي مراحل اقتحام موقع للقوات الإسرائيلية، وذلك في أجواء ذكرى نصر يوليو 2006.

وقال قائد عسكري في لواء غولاني الإسرائيلي في تصريحات لقناة «i24NEWS» الإسرائيلية، إن فيديو حزب الله ليس إلا محاولة استفزاز أخرى بائسة من قبل الحزب.

وأضاف أن المواجهة حال اندلعت ستقع حتما في الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى تفوق قدرات الجيش، من خلال الأسلحة والآليات العسكرية ووحدة غولاني المصنفة على أنها أقوى وحدات النخبة والمشاة، على حد قوله.

وأكد جاهزية الجيش الإسرائيلي التامة لمواجهة التهديدات، معتبرا أن أي اعتقاد بأن الجيش بات أضعف بسبب الأزمة السياسية فهو اعتقاد واهم وخاطئ، زعم أن حافز وروح القتال لدى الجنود الإسرائيلية عاليان جدا.

والأحد الماضي، نشر حزب الله اللبناني، مقطع فيديو لمدة ست دقائق يحاكي مراحل اقتحام موقع للقوات الإسرائيلية.

ويحاكي الفيديو، الذي يحمل عنوان «لا غالب لكم»، مراحل اقتحام الموقع وسيطرة المقاومين عليه بالكامل ورفع راية حزب الله على دشمه وسواتره، وصولاً إلى تدمير الموقع وتحويله إلى ركام، وإزالته من الوجود.