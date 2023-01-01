الشرطة الإسرائيلية تعتقل 45 شخصا خلال الاحتجاجات الحاشد تزامنا مع لقاء هرتسوج مع بايدن

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت اليوم الثلاثاء 45 شخصا، بينهم ثمانية من محطات القطار في تل أبيب، في يوم آخر من أيام الاحتجاجات الحاشدة ضد الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل،والتي تشق طريقها تدريجيا عبر البرلمان.

وتم إغلاق السكك الحديدية في إسرائيل لبعض الوقت، ويعتقد أنه من غير الواضح ما إذا كانت الاحتجاجات وراء توقف السكك الحديدية. وقالت السكك الحديدية الإسرائيلية إن هناك خلل في الحاسوب.

وتحركت الشرطة في تل أبيب لمنع المتظاهرين من دخول محطة قطار هشلوم من خلال إغلاق كلا المداخل، لكنها لم تنجح حيث شوهد العشرات يتظاهرون على الأرصفة.

واحتشد مئات المتظاهرين في مدينة تل أبيب الساحلية، وأغلق بعضهم مداخل مقر بورصة الأوراق المالية.

وقام نحو 1000 شخص، من بينهم العديد من جنود الاحتياط، بإغلاق مقر للجيش في المدينة.

وحدثت مشاهد مماثلة من الإغلاق والاحتجاج في المدن بأنحاء إسرائيل. واستخدمت الشرطة خراطيم المياه في تل أبيب وشمال إسرائيل لتفريق المتظاهرين.

كما أغلق المحتجون العديد من الطرق، والطرق السريعة. وفي بلدة بشمال تل أبيب، صدمت سيارة أحد المتظاهرين مما أسفر عن إصابته، واعتبرت الشرطة ما جرى مجرد حادث.

ويأتي ما يسمى بـ"يوم المقاومة" في أعقاب احتجاجات عديدة في أرجاء البلاد ضد التشريعات الهادفة إلى إضعاف سلطة القضاء. وتتهم الحكومة المحكمة العليا بالتدخل في القرارات السياسية.

ومع زيادة الغضب في الشوارع الإسرائيلية، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اجتماعهما في واشنطن اليوم الثلاثاء إنه ملتزم بإيجاد تسوية وسط الأجواء الساخنة في بلاده والمخاوف الأمريكية بشأن التعديل القضائي المزمع.

وقال هرتسوج في حضور بايدن بالبيت الأبيض إن "الديمقراطية الإسرائيلية متينة وقوية ومرنة". وتابع أن المجتمع يمر بوقت عصيب ولحظات صعبة. وأضاف:"يجب أن نسعى دائما للتوصل إلى توافق ودي في الأراء".

ويحاول هرتسوج على مدار أشهر التوصل إلى تسوية بين الحكومة ومعارضي الإصلاح - لكن دون جدوى حتى الآن.

يشار إلى أن هرتسوج لا يتمتع بنفس القوة السياسية التي يتمتع بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ولطالما تعتبر الولايات المتحدة أقرب حليف لإسرائيل ودعم واشنطن مهم للقادة الإسرائيليين.

وقال بايدن، قبيل المحادثات المغلقة مع هرتسوج، إن لديه التزاما راسخا طويل الأمد تجاه إسرائيل.

وسيتم تمرير جزء رئيسي من الإصلاح لتقييد سلطات المحكمة العليا في قراءتيه الثانية والثالثة في الأسبوع المقبل. ويرى النقاد أن الفصل بين السلطات في خطر ويحذرون من زحف الديكتاتورية.

ولكن عشية زيارة هرتسوج، أعلن البيت الأبيض أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيقوم بأول زيارة رسمية له إلى واشنطن خلال إدارة بايدن في وقت ما من هذا الخريف.

وقال معلقون أمريكيون وإسرائيليون إن واشنطن تشعر بقلق متزايد بشأن سياسات نتنياهو وأنها تعيد النظر في علاقاتها السابقة مع إسرائيل. وأعرب معلقون إسرائيليون عن مخاوف مماثلة.

وذكر الخبير السياسي الإسرائيلي إلداد شافيت إن "واقع أن نتنياهو لم يذهب إلى البيت الأبيض منذ توليه منصبه وأن هرتسوج هو من تلقى دعوة الآن هي علامة واضحة على ذلك".

وعاد نتنياهو إلى السلطة في كانون الأول/ديسمبر في ولاية سادسة بمنصب رئيس الوزراء، على رأس ما ينظر إليه على أنه أكثر الحكومات يمينية ومتشددة دينيا في تاريخ إسرائيل.