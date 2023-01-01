لولا دا سيلفا: العالم مُتعب من الحرب في أوكرانيا

قال الرئيس البرازيلي لويس إناسيو لولا دا سيلفا، إن العالم متعب من الحرب الروسية في أوكرانيا فيما دفع من أجل تحقيق السلام، بعد قمة مع القادة الأوروبيين ألقت الضوء على التوترات بشأن الصراع.

وقال لولا للصحفيين في بروكسل اليوم الأربعاء "العالم بدأ يتعب. وبدأت الدول تتعب".

وأضاف "وبالتالي سوف تحين لحظة سوف يحل فيها السلام. ثم سيكون هناك مجموعة من الدول التي تستطيع التحدث لروسيا والتحدث لأوكرانيا".

وخلال قمة استمرت يومين جمعت قادة الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي أوائل الأسبوع الجاري، أخفق التكتل في ضمان أن ما خلص إليه الاجتماع ذكر روسيا صراحة بشأن غزوها أو أدان موسكو.

ورفضت نيكاراجوا التوقيع. ولم يشر لولا إلى موسكو بوصفها المتهم الرئيسي في الصراع، قائلا إن زيلينسكي وجو بايدن يلامان أيضا على الفشل في التفاوض أكثر مع بوتين.