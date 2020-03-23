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قال والد إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، إن اللاعب عاد لمصر لعدم تأقلمه مع الأجواء في الدنمارك، مشيرا إلى أن الفريق الأحمر بدء مفاوضاته بعد عودته من الدنمارك.

وأضاف والد إمام عاشور في تصريحات تليفزيونية: «أوجه الشكر لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والإدارة والجماهير الحمراء».

وتابع والد إمام: «كنت في الشارع منذ قليل وكله فرحان بالصفقة، واللاعب لا يعاني من إصابة طويلة أو مزمنة، وسينضم للتدريبات بعد أسبوعين».

وأكمل: «ابني إمام انضم لنادي القرن، واحنا مبسوطين بيه وربنا يوفقه ويبعد عنه الإصابات، الأهلي نادي كبير ونادي بطولات».

وأتم: «أتمنى إمام يفرح جمهور الأهلي اللى وقف في ضهره، والفرحة مش سعيانا والشارع كله مبسوط».