استمرار فاعليات حملة التحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في بورسعيد

قال الدكتور عاطف عيسى، مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة بورسعيد، إن فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع مستمرة.

وأوضح أن الحملة قامت بجولة إرشادية بمنطقة الحظائر بالقابوطي الجديد بنطاق حي جنوب بورسعيد، وذلك بقيادة الدكتورة عزة ناجي، والدكتورة إنجي الشبيني، وإشراف الدكتورة أماني راضي مدير إدارة الإرشاد للتوعية.

وأشار إلى أن الحملة أكدت أهمية التحصين والتسجيل والترقيم ورعاية الحيوان والتأمين على الماشية للحفاظ على الثروة الحيوانية، وتغذيتها ووقايتها من الأمراض الوبائية الخطيرة، والتوعية بالتربية المنزلية الآمنة للدواجن وأهمية شراء الكتكوت عمر يوم واحد، للوقاية من مرض أنفلوانزا الطيور عن التربية المنزلية الآمنة والذبح الآمن للطيور.