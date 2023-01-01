 الصين تتجه لبيع القطن من احتياطيات الدولة.. والحر الشديد يهدد الإمدادات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصين تتجه لبيع القطن من احتياطيات الدولة.. والحر الشديد يهدد الإمدادات

د ب أ
نشر في: الأربعاء 19 يوليه 2023 - 10:43 ص | آخر تحديث: الأربعاء 19 يوليه 2023 - 10:43 ص
أعلنت الصين، أنها سوف تبيع القطن من احتياطها الرسمي، مما يعكس مخاوف من أن يعيق الحر القاسي عملية الإمداد، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت الشركة الوطنية الصينية لاحتياطيات القطن، في بيان عبر تطبيق "وي تشات" في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، إن المبيعات سوف ترتفع باتجاه نهاية يوليو للوفاء بالطلب من شركات النسيج.

ويزرع نحو 90 % من القطن الصيني في منطقة شينجيانج بأقصى شمال غربي البلاد، والمحصول هناك معرض للخطر من درجات الحرارة المرتفعة، بعد أشهر من الطقس البارد الذي عرقل الحصاد.

وقد يضطر بعض المزارعين إلى التحول إلى زراعة الحبوب بسبب حملة لتعزيز الأمن الغذائي.

وقال مركز معلومات القطن الوطني الصيني في تقرير أواخر الشهر الماضي، إن إنتاج القطن من المرجح أن يتراجع بواقع 13.5% العام الجاري جراء الانخفاض في المساحات والمحصول.

يشار إلى أن الصين أكبر منتج للنسيج في العالم، كما أنها أحد أكبر مستوردي القطن.

وفي حين أنها يمكن أن تعزيز شراء الإمدادات الأجنبية لسد العجز المحلي في الإنتاج، فإن الاقتصاد العالمي المتباطئ قد يقلل الحاجة لفعل هذا العام الجاري.

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